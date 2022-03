Smrt kolegy z Argemy v 57 letech ho přiměla ke zdravějšímu životnímu stylu: Zpěvák zhubnul, ale kouření a pití nenechal

Jarek Filgas Super.cz

V červenci to bude rok, co v pouhých 57 letech zemřel zakladatel skupiny Argema Zbyněk Bobr Horák. Svoji daň si vybral jeho "rockový život". Super.cz se setkal s jeho bývalým kolegou, Jarkem Filgasem, interpretem největšího hitu Argemy Jarošovský pivovar. Tomu je padesát a fakt, že zubatá už kosí v jeho okolí, ho nenechal chladným.

"Samozřejmě se mě dotklo, že Bobr odešel. Shodou okolností teď Argema k jeho úmrtí vydává desku, možná bude i vzpomínkový koncert, ale jestli tam budu já, to nevím. Se současným vedením Argemy nemám moc dobré vztahy," připustil.

"Ale já se pořád cítím být strašně mladý. Má-li to přijít, ať to přijde, ale hlavně ať mě to nebolí," míní. Že by kvůli smutnému příběhu kolegy změnil své životní návyky, ale popřel. "Pokud se za zdravý životní styl považuje kouření, pivečko a sem tam slivovice, protože jsem z Valašska, tak žiju opravdu zdravým způsobem," smál se.

Nicméně připustil, že se snaží hlídat si váhu. "Na fotografii z vystoupení ze Silvestra jsem viděl svoje dmoucí břicho. V lednu a v únoru jsem zabral a sundal těch osm nebo deset kilo. Byla to dřina. Je to takový můj každoroční koloběh," vyprávěl.

Po hudební stránce se mu prý po odchodu z Argemy daří. "Když přijedu na nějakou akci se svojí kapelou, už tam hlásí, že přijel Jarošovský pivovar. Sice jsme to natočili s Argemou, ale já jsem ksicht toho pivovaru. Ti lidé vědí, že přijedu já, ten originální zpěvák, který to nazpíval. Jeden čas jsem jezdil spíš menší akce, ale pořadatelé se začali ozývat, postavil jsem svůj band a myslím, že to funguje. Na dva roky nás tedy zastavil covid, teď ty události na Ukrajině, ale já pořád věřím, že léto bude v pořádku," dodal. ■