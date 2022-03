Oproti válce nestál covid za řeč: Seděli jsme doma v teple a nikdo nás neohrožoval, strachuje se Absolonová o své syny

Monika Absolonová Super.cz

Monika Absolonová (45) patří ke zpěvačkám, které vystoupily na charitativním koncertu pro Ukrajinu. Zpívala hit Karla Gotta (✝80) Jdi za štěstím. "Myslím, že za štěstím bychom měli jít všichni, a jak tady ten Karel chybí, je to i jeho připomenutí. Ten text je překrásný a já si přeju, aby to, co se děje na Ukrajině, už skončilo. Včera bylo pozdě," míní.

Vše vnímá i jako maminka dvou malých kluků, staršímu Tadeášovi už musela situaci vysvětlovat. "S Tádou jsme to řešili. Každý z nás někoho z Ukrajiny známe, my máme kamarádku Marušku a Táda to vlastně prožíval skrze ni. Zajímalo ho, jestli bude ona a její maminka v pořádku, že je smutná. Jsem ráda, že je tak empatický a uvědomuje si to. Nechci kluky od informací úplně odříznout, ale zase nepotřebuju, aby koukali na zprávy. Řeknu jim, že se odehrává zlo, na Ukrajině je válka, ale nechci, aby na to koukali. Ani mně to nedělá dobře," svěřila.

Období, kdy hned po pandemii přišel válečný konflikt, aniž jsme se stačili nadechnout, se snaží zvládat. "Díky tomu, že se natáčí Tvář, mám i jiné starosti. Každý den se učím novou písničku a zkombinovat natáčení s klukama je náročné. Na jednu stranu je to dobře, na druhou mi to přitěžuje, protože by se člověk chtěl těm pocitům poddat, ale nemůže, protože má povinnosti," krčila rameny.

"Vlastně zpětně zjistíte, že za covidu se vlastně houby dělo. Seděli jste doma v teple a nikdo vás neohrožoval. Tohle mi přijde šílené, a jak každý někoho z Ukrajiny známe, je to hrozně osobní a hrozně blízko. Je to pro mě neakceptovatelné a mrzí mě, že jsme se nepoučili z historie," dodala Monika. ■