Do svého vzhledu si krásná dcera Kubelkové nenechá mluvit. Platinové blond se ale raději vzdala

Natálie zdědila po své mamince dokonalé křivky. Pyšní se také jako modelka extrémně útlým pasem. „Málokdy se stává, že modely na modelkách musíme ještě zabírat. V tomto případě jsme u modelů, které Natálka předvede, zabírali o několik centimetrů,“ kroutila hlavou Rajská na zkoušce.

S ohledem na svou profesi by se mohlo zdát, že by Jirásková neměla příliš experimentovat se svým vzhledem. Vrátila se proto z platinové barvy a přirozenější odstín blond. „Nenechám si do svého vzhledu příliš mluvit. Tak jak vypadám teď jsem spokojená,“ řekla nám v rozhovoru.

Pravdou ale je, že v minulosti šla Natálka až do příliš výrazné změny image. „Když jsem šla na blond, tak jsem měla hodně bílou barvu. Teď jsem šla do přirozenější béžové a přijde mi to mnohem lepší.“

Dcera je své slavné mamince velmi podobná. Odlišují je aspoň vlasy. „Jsme každá jiná. Já se sama divím, že si někteří lidé myslí, že jsme si podobní. Na druhou stranu to chápu a jsem za to ráda,“ uvedla hrdě Natálie Jirásková. ■