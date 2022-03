Iva Kubelková má v dcerách velkou oporu: Kvůli Tváři ji učí texty interpretů, které prý sama ani nezná

Natálie Jirásková Michaela Feuereislová

Ve své rodině má Iva Kubelková (44) během své účasti v soutěži Tvoje tvář má známý hlas obrovskou oporu. „Vždycky doma koukáme a tleskáme jí. Vidím, že je to všechno mnohem náročnější, než jak to na první pohled vypadá. Obdivuji ji, že má nervy se s tím popasovat. Vím, že ji to hodně psychicky vyčerpává, ale ona je statečná a já jí držím palce, ať jde dál,“ uvedla s hrdostí v hlase dcera Natálie.