Navenek vypadají téměř dokonale. Vážně se v rodině Ivy Kubelkové vůbec nehádají?

Natálie Jirásková Super.cz

„Máme mezi sebou v rodině velmi kamarádské vztahy. Jsme spíš kamarádi, říkáme si všechno. Spíš než rodičovský přístup se snaží mít rodiče vše otevřené a přirozené,“ popisuje harmonickou situaci z rodiny Natálie Jirásková, kterou jsme potkali na fitingu před přehlídkou Beaty Rajské. I v této dokonalé rodině dojde někdy k výměně názorů. „Občas se taky hádáme. Je to většinou kvůli škole, kvůli mně nebo ségře, kdy dochází k dohadům a hádkám,“ usmívá se Natálka.

Největším rebelem u Jiráskových je prý nejmladší Karolínka. „Ségra si prochází pubertou a je to docela úsměvné. Je zlatíčko, ale někdy je to s ní zajímavé,“ prozradila modelka a jedním dechem dodala: „Jsem ráda, že mám takovou sestru. Je to moje nejlepší kamarádka, máme spolu skvělé vztahy.“ ■