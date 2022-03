Jan Hrušínský by neměnil: Pražskou vilu z 20. let obývá už několikátá generace slavné herecké rodiny

Jan Hrušínský a Miluše Šplechtová žijí ve vile v pražských Nuslích. Foto: Super.cz/Profimedia.cz a Stream

V domě, který se nachází v pražských Nuslích, bydlí Jan Hrušínský s manželkou Miluší Šplechtovou a také jejich dcera Kristýna s rodinou, manželem Matějem Balcarem a synem Vojtou. Druhá dcera Hrušínských Bára žije v Americe, kam odjela za studiem a už zůstala.

K rodinnému dědictví v podobě starého domu Hrušínského pojí pevné citové pouto. „Náš dům postavil dědeček Kouba, z maminčiny strany. A můj tatínek se sem v roce 1945 přiženil. Moje maminka se tu narodila, já jsem se tu narodil, můj brácha také. A naše všechny děti,“ říká Jan Hrušínský v pořadu Moje místa, v němž nechal nahlédnout do všech míst, k nimž má speciální vztah.

Kromě rodinné vily je to druhý domov Hrušínských, jejich Divadlo Na Jezerce, které se nachází jen kousek od domu, a další. Díl diváci uvidí na Streamu.

„Vím, že někdy v 60. letech rodiče uvažovali o tom, že by se přestěhovali někam na Ořechovku nebo někam tam kolem. Ale pak jsme se tam byli podívat na nějaký dům a řekli jsme, že máme hezčí, tak proč se stěhovat. Takže jsme zůstali tady a já jsem za to moc rád. Dýchá to tu jakousi láskou k lidem, kteří už s námi bohužel nejsou,“ říká Hrušínský.

Bylo to tak prý vždycky. „Z maminčiny strany skončila celá rodina téměř bezezbytku v koncentračních táborech. A vždycky jsme na ně vzpomínali, i na ty nepoznaný příbuzný. Svým způsobem tak s námi žijí pořád,“ dodal herec. ■