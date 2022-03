Jakub Vágner promluvil o těhotné manželce a miminku: Netradiční jméno pro holčičku vybrali za jedinou minutu

Jakub Vágner Super.cz

S dnes již manželkou Claudií je spojila stejná profese a láska k přírodě. „Je to sportovní rybářka, dalo by se říct, že po Evropě ještě známější než já,“ usmívá se Jakub Vágner.

„Potkávali jsme se v průběhu mnoha let, ale vždycky jsem byl zadaný, ona byla zadaná a pak jsme se jednoho dne potkali a řekli si, že teď by to šlo. Vzniklo to v průběhu řady let, tak postupně, krásně, až to skončilo tím, že jsme svoji,“ svěřil Super.cz rybář, jenž bude tajným hostem v zábavním pořadu Inkognito.

Čím ho krásná bruneta Claudia, původem Polka vyrůstající v Německu, okouzlila? „Vším. Každá žena je něčím výjimečná. Má výborně nastavené lidské hodnoty, je veselá, což já mám hodně rád a můj táta (muzikant Karel Vágner - pozn.) vždycky říká, že žena musí mít laskavec, a to ona má,“ rozněžnil se rybář.

Pro dcerku, která se narodí v dubnu, už mají vybrané jméno a nutno podotknout, že je velmi originální. „Naše holčička se bude jmenovat Kaya, původ toho jména si necháme pro sebe, ale vybírali jsme ho asi minutu, protože jsme se na něm oba shodli.“

Jakub Vágner říká, že na roli táty se nijak připravit nedá, ale moc se těší. Svou holčičku povede k tomu, co mají v rodině společného, lásce k přírodě a dobrodružství, pokud si to sama bude přát. „Těším se, že budu dceři moct ukázat všechna ta krásná místa a předat jí všechno, co jsem se naučil. A pokud bude jen trošku chtít, tak ji samozřejmě povedu k přírodě, ale pokud ji její vášeň povede jinými kroky, tak jí vůbec bránit nebudu, a naopak ji budu plně podporovat v čemkoli si bude přát,“ dodává. ■