Krásná Eva Perkausová má za manžela Ukrajince. Jak zvládá válku jeho rodina?

Eva Perkausová s manželem Ivanem Super.cz

Po svatbě se v jejich vztahu nic nezměnilo. "Nebojte, nemáme oddělené ložnice a věřím, že ani nebudeme mít," smála se. "Co se manželství týče, byl to další krok po pěti letech, co by se měl dít," přiznala, že s manželem jedou v pětiletkách jako v Básnících.

Kdy tedy přijde na řadu miminko? "Až přiletí čáp. Ne, už je čas nad tím minimálně začít přemýšlet," míní.

To, že by rodinu odkládala kvůli tomu, že je na Ukrajině válka, jako třeba zpěvák Radek Banga, vylučuje. "O otázce Ukrajiny a budoucnosti už jsme se doma bavili, ale myslím, že kdyby na to měl člověk brát ohledy v tom smyslu, co bude do budoucna, tak nemůže plánovat vůbec nic. Nikdo neví, jak dlouho to bude a co přijde po tom. Asi je dobré nechat to volně plynout a spontánně žít tak, jak to člověk cítí," domnívá se Eva.

"Co se týče situace na Ukrajině, pociťuji to, protože manžel tam má rodinu. Naštěstí v západní části, kde to není tak kritické. Ale nikdo neví, co bude, situace se mění ze dne na den," krčila rameny krásná moderátorka. ■