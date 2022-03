Televizní hvězdička (53) by se klidně mohla zase svléknout pro Playboy. Sexy padesátnice zářila v růžových bikinách

Kelly Bensimon Profimedia.cz

Bývalá modelka Kelly Bensimon v květnu oslaví 54. narozeniny, ale do starého železa rozhodně nepatří. Na přehlídkovém mole by z fleku zazářila i mezi osmnáctiletými modelkami.

Bensimon ale dává přednost redaktorské práci a věnuje se také prodeji realit. Sem tam ji ale pozvou k účasti v nejrůznějších reality show, a tak na ni fanoušci nezapomínají. Působila také v reality show The Real Housewives of New York City.

Půvabnou Američanku fotografové naposledy zvěčnili na pláži v Miami, kde s úsměvem na rtech pózovala v růžových bikinách.

Křivky této dvojnásobné maminky jsou stále parádní a vůbec se nedivíme tomu, že před lety zdobila obálku Playboye, kde by se perfektně vyjímala i v současnosti. Bensimon se neustále udržuje ve formě stejně jako v dobách své největší modelingové slávy. A je vidět, že zraje jako víno. ■