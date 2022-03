Po 3 letech těžkých depresí skončila v léčebně: Denně jsem se budila s pláčem a nevěděla proč, přiznává Bella Hadid

Bella Hadid Profimedia.cz

„Po tři roky jsem se každé ráno budila s hysterickým pláčem. Nikomu jsem to neřekla. Chodila jsem do práce a o pauzách plakala. Pak se vrátila do hotelu a plakala znovu, dokud jsem neusnula. A další den to samé, pořád dokola,“ rozpovídala se v rozhovoru pro americký Vogue.

Bella přiznala, že ani nevěděla, proč pláče, a kvůli tomu se cítila ještě hůř. Obzvlášť, když jí sledující na sociálních sítích neustále připomínali, že si nemá na co stěžovat, protože má perfektní život.

V lednu loňského roku modelka přiznala vyhoření. Poprvé ve své kariéře odřekla zakázky. Do té doby prý pracovala 350 dní v roce po dobu minimálně sedmi let. Na 14 dní se odebrala do léčebny v Tennessee. Nasadili jí léky a podstupovala terapie.

Není to poprvé, co se Hadid rozpovídala o psychických problémech. Už v minulosti přiznala deprese jako důsledek pracovního nasazení a trollení na sociálních sítích.

„Lidé si ze mě utahovali, že se nikdy nesměju, ale pravdou je, že jsem na tom byla fyzicky i psychicky dost špatně,“ přiznala v dřívějším rozhovoru.

„Cítím vinu, že nežiju svůj úžasný život naplno. Mám neomezené možnosti, přesto jsem v depresích. Nedává to smysl,“ uvedla pro Glamour v roce 2019.

Dnes už Bella ví, že je zdraví na prvním místě a dbá na to, aby byla psychicky v pohodě. „Nebylo by fér, kdybych o tom nepromluvila, protože je to to jediné, co v posledních letech řeším. Došla jsem až sem, ale dalo mi to zabrat,“ dodala na závěr.

V 16 letech Belle diagnostikovali lymskou boreliózu. Nemoc může mít vliv na její psychiku. Dříve přiznala, že mezi příznaky, se kterými se potýkala na denní bázi, patří nepravidelný srdeční rytmus, změny nálad, bolesti kloubů, pocení, nevolnost, dýchací potíže, nespavost, bolesti hlavy, malátnost a otupělost, úzkosti a zmatenost. ■