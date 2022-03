Slavná zpěvačka se svlékla do bikin a ukázala nového přítele. Po herci a tanečníkovi randí se sportovcem

Jessie J Profimedia.cz

Zpěvačka Jessie J (33) znovu zažívá veselejší období. Po dvou rozchodech, zdravotních problémech a potratu odjela do Karibiku a světu ukázala i nového muže po svém boku.

Na svém instagramovém účtu sdílela snímky z dovolené, kde se na společné fotce s partičkou krasavců s jedním z nich objímá. Tím je dánsko-izraelský basketbalista Chanan Safir Colman, se kterým dle zdrojů DailyMailu zpěvačka randí.

„Jessie a Chanan se jeden druhému líbí a poznávají se už pár měsíců. Jessie v Karibiku zpívala na svatbě a Chanana vzala s sebou, aby si dopřáli malou dovolenou,“ uvedl zdroj deníku a dodal: „Není to pro ni lehké období po potratu na konci loňského roku, ale věří v lepší časy. Je ráda, že má Chanana ve svém životě, jelikož si skvěle rozumí. V tuhle chvíli čekají, co z toho bude, ale zatím jim to spolu jako páru klape.“

Samotná zpěvačka ani profesionální sportovec se ke vztahu nevyjádřili. Jessie do října loňského roku randila s tanečníkem Maxem Phamem, kterého poznala pár měsíců po rozchodu s hercem Channingem Tatumem.

Z dovolené samozřejmě zpěvačka přidala i pár snímků v bikinách. Oblékla na sebe miniaturní černé plavky a fotky okomentovala slovy: „I trochu poprsí je potřeba naservírovat.“ ■