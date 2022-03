Vážila přes metrák a nemohla se na sebe dívat. Dvojnásobná mamina zhubla 45 kilogramů a prošla radikální proměnou

Colleen Raines Profimedia.cz

Před dvěma lety už vážila 120 kilogramů a začalo to být pro ni neúnosné. „Snášet se to dalo do té doby, kdy jsem ještě byla schopná si zavázat boty. Byla jsem neustále unavená, zdrcená a nešťastná,“ řekla v rozhovoru pro web Women´s Health Colleen. Tehdy ji zlomil pohled do zrcadla.

„Nikdy jsem si nepřipadala až tak silná, byl to pro mě šok a spadly mi klaply z očí,“ vysvětlila hlavní důvod k tomu, že se rozhodla svůj problém s nadváhou řešit.

Zvolila metodu počítání příjmu kalorií, zjednodušeně řečeno, aby neměla vyšší příjem kalorií než výdej. Změnila tedy jídelníček, přestala se přejídat a zapojila do svého života pravidelný pohyb.

„Můžu jíst prakticky cokoliv, co chci, ale musím mít kalorický deficit, tedy musím přijmout méně kalorií, než vydám,“ prozradila svůj recept žena, které se po roce podařilo nejen zhubnout, ale cítí se lépe po všech stránkách. Celkově za necelé dva roky zhubla 45 kilogramů a kompletně změnila životní styl, který už rozhodně nechce měnit k horšímu. ■