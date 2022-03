Tato studentka medicíny měří 184 centimetrů: Její tělo je třetí nejkrásnější v Česku

Jesika Nicola Holasová Foto: Arthur Koff

Jesika Nicola Holasová se probojovala mezi 12 nejkrásnějších Češek a umístila se na třetím místě v soutěži Best in Swimsuit, její tělo tak podle Miss Czech Republic patří ke třem nejkrásnějším v České republice. Jesika vyrostla do výšky 184 centimetrů. Žádná jiná její předchůdkyně či vítězka soutěže krásy není vyšší než ona.

"Moji rodiče jsou ještě vyšší. Maminka má 186 centimetrů," prozradila Super.cz Jesika, která je studentkou medicíny.

Jesika doufá, že jednou bude respektovanou lékařkou. "U pitvy se moc nevidím, hrozně to tam smrdí. Ale baví mě to, je to super škola. Za mě je to cesta, kterou se chci vydat. Budu první z rodiny, která snad udělá medicínu," uvedla Holasová.

Se soutěží je ale nakonec vše jinak, Jesika zvážila všechna pro a proti a z klání o královnu krásy po soustředění odstoupila. Studium prvního ročníku medicíny jí dává zabrat a nedokázala by skloubit školní docházku s povinnostmi finalistky Miss Czech Republic. ■