Jeden by neřekl, co dokáže vyfouklý míč: Seriálový krasavec se podělil o pikantérie z natáčení postelových scén

Jonathan Bailey jako Anthony Bridgerton Profimedia.cz

„Je to trochu hloupé, ale taky jsme se dost nasmáli,“ sdělil Radio Times s tím, že přítomnost koordinátorky sexu pomohla.

„Je úžasné, jak si celý průmysl předává triky. Jsou tu třeba malé polštářky a jeden by nevěřil, co všechno dokáže napůl vyfouklý netballový míč,“ smál se.

Vysvětlil, že taková pomůcka tvoří ideální zábranu mezi těly herců. „Když dva točí postelovou scénu, je pravidlem, že je dělí tři takové bariéry. Při určitých scénách vám vyfouklý balon například umožní se hýbat, aniž byste se dotkli,“ dodal.

Služby koordinátorek sexu jsou v Hollywoodu hojně využívány, některé herečky se dokonce nechaly slyšet, že by to bez nich ani nešlo.

Baileyho protějšek, Kate Sharmu, ztvární Simone Ashley. Uvidíme, jestli bude mít ústřední dvojice druhé série u diváků stejný úspěch jako ta předchozí v podobě Regého-Jeana Page a Phoebe Dynevor.

Jonathan proslul hlavně na divadle a v televizi, role vikomta, který se do ženění příliš nehrne, je doposud jeho největší. Aby mu to neškodilo při konkurzech, herec roky tajil, že je gay. To přiznal až v roce 2018, dva roky předtím, než ho obsadili do Bridgertonových.

„Kdysi mi řekli, že jsou dvě věci, které tvůrci nechtějí slyšet - že jste alkoholik nebo gay. Takže jsem to měl na paměti. Říkal jsem si, že aby byli spokojení, musím být heterosexuál,“ uvedl pro magazín GQ.

Nakonec ho přetvářka ale omrzela. „Dospěl jsem do bodu, kdy jsem si řekl, že na to prostě se*u. Pokud to znamená, že přijdu o role, ale mohu držet partnera na veřejnosti za ruku, budiž,“ dodal. ■