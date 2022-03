Nejvíc sexy automechanička světa? Tahle kráska nejen že vám spraví káru, ale září i jako modelka!

Tantin Meneses Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Měnit pneumatiky a opravovat motory prý umí od svých patnácti let. V odvětví, které je zastoupeno převážně muži, se cítí jako ryba ve vodě. Nejraději prý pracuje sama a je ráda, když práce „odsejpá“.

„Kluci se za mnou chodí dívat, klábosí a sledují mě při práci. Já je ale ignoruju, chci, aby práce byla hotová co nejrychleji a bez rozptylování,“ řekla sličná žena deníku The Sun. Tantin přiznává, že se potkává i se sexistickými komentáři. Vůbec je ale neřeší.

„Proč by mě mělo zajímat, co si o mně myslí?“ ptá se. „Pracuji na autech a miluji to. Líbí se mi, když si ušpiním ruce, nesprchuji se a pořádně se pustím do práce,“ dodala s tím, že se samozřejmě umí proměnit i v půvabnou a dokonale upravenou modelku.

Práce automechaničky má samozřejmě i své nevýhody. „Jsem drobná, a tak nemohu nosit těžké věci, ale zase mám dost malé ruce na to, abych dosáhla na některé matice a šrouby, které je třeba utáhnout nebo povolit, šetří to čas,“ dodala. ■