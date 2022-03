V pouhých 37 letech zemřel manžel zpěvačky Kelis. Od lékařů si vyslechl krutý ortel

Kelis Profimedia.cz

Mora trpěl rakovinou břicha, nemoc mu diagnostikovali v roce 2020. Po sérii vyšetření přišel krutý ortel, lékaři mu oznámili, že mu zbývá asi 18 měsíců života. O rok později informaci o své diagnóze, rakovině břicha ve čtvrtém stadiu, která se rozšířila do lymfatických uzlin na zádech, Mora zveřejnil.

„Ráno poslední den mé hospitalizace za mnou do pokoje přišli lékaři a řekli mi tu děsivou a nečekanou informaci. Nerozuměl jsem, co stojí v lékařské zprávě, ale při pohledu na jejich obličeje jsem věděl, že to nebude dobrá diagnóza. Byla to ta nejhorší diagnóza. Báli se o mě. Zeptal jsem se, jak budeme postupovat, a oni odpověděli, že už pro mě nemohou nic víc udělat. Musel jsem se s tím nějak vypořádat. Děsivé dny,“ napsal Mora loni v říjnu.

Zpěvačka Kelis s manželem Mikem



Zpěvačku si Mora vzal za ženu v roce 2014, o rok později se jim narodil syn Shepherd, v roce 2020 pak přišla na svět dcera, jejíž jméno rodiče nezveřejnili. S exmanželem Nasem má Kelis ještě dvanáctiletého syna Knighta. ■