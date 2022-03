Když zavřete oči, uslyšíte Karla Gotta: Mladý zpěvák vystoupí se Slavíkovými hity i jeho spolupracovníky

Ondřej Provazník Super.cz

Když zavřete oči, jako by tady s námi stále byl Karel Gott (✝80). Pětadvacetiletý zpěvák Ondřej Provazník legendárního Slavíka nechce kopírovat, ale má prostě hlas jako on. Sice hlavně při zpěvu, ale když si pustíte náš rozhovor, i při běžné konverzaci je to znát.

"Nijak to tam nešteluju, asi je to od pána boha, rozhodně bych nechtěl Karla Gotta nějak karikovat. A dva úplně stejné hlasy podle mne neexistují," míní Ondřej, který bude s písněmi Karla Gotta vystupovat na charitativním turné, na něž mu kývl i dlouholetý Gottův spolupracovník Felix Slováček (78). "V životě by mě nenapadlo, že to přijme, je to pro mě jako splněný sen, dotknout se hvězd," rozplýval se.

"Ještě za jeho života jsem měl štěstí se s Karlem Gottem několikrát potkat, slyšel mě zpívat a nestěžoval si. Vím, že je neskutečně drzé vystupovat s jeho písněmi, ale na druhou stranu, když už tady Karel není, lidem chybí jeho písně, které jim snad dají aspoň trochu zapomenout na ty denní strasti a věci, které se okolo nás dějí. A přijít s písní, která jim připomene náladu, kdy bylo dobře, bude fajn," myslí si mladý zpěvák. ■