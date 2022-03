Věřili byste, že už je třicátnice? Fitness kráska ze StarDance předvedla figuru samý sval a pevný zadeček

Martina Marková Foto: Super.cz/archiv M. Markové

Fitness krásku Martinu Markovou (30) si mnozí pamatují z taneční soutěže StarDance. Práci tanečnice už ale pověsila na hřebíček a posledních deset let se naplno věnuje fitness. Její každodenní dřina přináší ovoce a sexy blondýnka se tak může chlubit neuvěřitelně vypracovanou postavou.

Martina nedávno oslavila 30. narozeniny, které by jí hádal ale málokdo. „Cítím a zatím to tak opravdu je, že věk je opravdu jen číslo. Tento rok je zatím jedním z nejlepších doposud. Cítím se nejsilnější, co jsem kdy byla, ve svém tréninku dosahuji nejen estetických, ale také výkonnostně v podstatě nejlepších výsledků,“ svěřila se Super.cz fitness kráska, která má tělo samý sval.

„Cítím se plná energie a také po pracovní stránce je to velmi naplňující,“ svěřila se Martina, která už není jen trenérka, buduje i svou značku nebo se věnuje focení se svým přítelem. A při pohledu na její provokativní fotky je vidět, že je před objektivem jako doma.

„V tuhle chvíli veškerou nebo velkou většinu pozornosti věnuji především našemu fitness brandu, který nabízí vše, co je pro sport a lidi, kteří žijí aktivním způsobem života potřeba. Pustila jsem se i do návrhu sportovních body - plavek na léto, které by měly mimo jiné také obléct finalistky České Miss,“ svěřila se nám bývalá tanečnice. ■