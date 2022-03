První rozhovor s Janem Šťastným po 10 letech: Kam herecká hvězda pokračuje ze Slunečné?

Jan Šťastný Super.cz

Sám klapku, i když i mezi herci je řada těch, kteří malují, svým výtvorem neozdobil. "Umím jen tryskáč a tulipán a zhruba od tří let to maluju pořád stejně," smál se Šťastný, který festival ve Zlíně podporuje už díky tomu, že je tamní rodák. "Jako dítě školou povinné jsem na festival, tehdy ještě v Gottwaldově, chodil a letos se tam konečně obloukem vrátím," upřesnil.

Těší se i na dětské filmy. "Já už si období akčňáků odbyl, dneska chodím do kina na animované filmy a brečím u toho. Koukáme na ně i s desetiletým synem, i když on už je zase trochu dál a ty jeho filmy už já moc nestíhám," přiznal.

Sám se po natáčení Slunečné věnoval hlavně divadlu, má za sebou premiéru hry Provaz o jednom konci v Divadle na Vinohradech. "Ale v květnu bych měl točit nějakou větší detektivku pro Českou televizi," prozradil a vytáhli jsme z něj i to, že nebude detektivem, ale zápornou postavou, možná dokonce i vrahem.

Stejně jako řada dalších herců se domnívá, že záporné postavy se hrají lépe. "Já vždy říkal, že princové jsou nehratelní, zatímco čaroděj, černokněžník, temný rytíř anebo vrah, tam je co hrát. Ale aby byla protiváha dobra a zla, jsou i kladné role potřeba," krčil rameny.

Povídali jsme si i o tom, jak herec prožil poslední dva roky. "Já nerad vzpomínám na věci ve zlém. Navíc teď je ještě jiná situace, bohužel ještě daleko horší než celý slavný covid. Naštěstí jsem nemusel tolik sedět doma, protože ostatní práce kromě divadla jakžtakž fungovaly. Ale už mě svrbělo tělo, abych se na to jeviště zase dostal. Na druhou stranu bylo pozitivní, že jsem měl dva roky, abych byl velmi intenzivně s rodinou, hlavně jsem strávil spoustu času se synem. A to má něco do sebe," uzavřel. ■