Manžel si mě koupil za 25 tisíc, šokuje účastnice Výměny. Dnes jsou spolu 17 let a mají 3 děti

Pár se na kamery podělil o historku z netradičních námluv. TV Nova

V reality show Výměna manželek nechávají některé páry nahlédnout do svého soukromí mnohem víc, než by diváci vůbec čekali. V premiérovém středečním dílu se například manželé David a Olina pochlubí, jak se dali před lety dohromady. Dnes jsou spolu 17 let a mají tři děti.