Stále ruku v ruce: Ben Affleck a Jennifer Lopez si užívají společné chvilky mezi natáčením na Kanárech

Jennifer Lopez a Ben Affleck Profimedia.cz

Fotografové ji v den volna nafotili na procházce s jejím přítelem Benem Affleckem (49) a tihle dva stále vypadají velice zamilovaně. Městem chodili ruku v ruce a pak si na chvíli odpočinuli na lavičce, kde se Jennifer na svou staronovou lásku zamilovaně usmívala.

Ben se nedávno objevil i v klipu Jennifer, který natočila k písni Marry me (Vem si mě). S Lopez se ve videu mazlí v posteli, a ač neukáže svou tvář, fanoušci jej už jen ze záběrů na postavu a vlasy poznali.

Zda to v obnoveném vztahu dotáhnou až k oltáři, se teprve uvidí. Na první pokus to sice se svatbou nevyšlo, ale třeba se to podaří napodruhé.

„Myslím, že bychom se k sobě nevraceli, kdybychom si nebyli jistí, kam to povede. To, co jsme znovu našli, je to nejcennější. Chráníme to, žijeme si naše životy, víme, co sdílet a co ne, vyvážili jsme to. Nebudu to příliš rozebírat. Jsme oba dospělí. Jsme stejní a jsme i jiní. A to je na tom to hezké. Dostat druhou šanci znamená opravdovou lásku,“ popsala před časem nový vztah s Benem pro Rolling Stone Jennifer. ■