Otravná Rose ze seriálu Dva a půl chlapa získala cenu: Podívejte se, jak to herečce (44) slušelo v sametu

Melanie Lynskey Profimedia.cz

Herečka dorazila na předávání cen v sametovém obleku, takže na sebe, jako jedna z mála, neupozorňovala hlubokým výstřihem či vysokým rozparkem. Zásadní je u ní herecké umění a za něj si také odnesla cenu pro nejlepší herečku v dramatickém seriálu Yellowjackets.

Čtyřiačtyřicetiletá herečka z Nového Zélandu při přebírání ceny nezapomněla říct, že to nečekala. „Tahle řeč bude hodně špatná. V této kategorii bylo tolik úžasných žen, nemůžu tomu uvěřit. Nemůžu uvěřit tomu, že jsem jmenovaná spolu s vámi,“ uvedla dojatá Melanie a poděkovala všem svým kolegům a spolupracovníkům, kteří jí umožnili dělat to, co tak miluje.

Dále poděkovala lásce svého života, manželovi Jasonu Ritterovi, své dceři, ale i agentce. V poslední řadě poděkovala i své chůvě. „Nejdůležitější osobou, které musím poděkovat předtím, než ukončím svou řeč, je moje chůva Sally. Miluju ji. Je to absolutní anděl a v tuto chvíli je s mým dítětem, které je tak v bezpečí a já mohu díky ní chodit do práce. Za to ti, Sally, moc děkuji.“ ■