Takhle jí to dlouho neslušelo: Natálii Grossové chyběla vystoupení i Fantom opery, konečně se hodila do gala

Natálie Grossová Super.cz

"Jsem hrozně ráda, že i já mohu nějak podpořit a nějak pomoci, aspoň tím zpíváním. Je mi samozřejmě strašně líto, co se děje," svěřila Natálka, které to ve večerní róbě slušelo jako už dlouho ne. "Bylo těžké pro takovou příležitost vybrat píseň, zvolila jsem neutrální skladbu od Arethy Franklin, která má milá slova," doplnila, že stále ještě zpívá převzaté písně.

Na svých vlastních skladbách už ale pilně pracuje. "Už mám hotové čtyři písničky. Ale je to běh na dlouhou trať a chci to mít fakt dobré, než to vydám, takže se teď pracuje na videoklipech a dalších věcech. Ale snad už to brzy půjde ven," těší se mladá zpěvačka.

Kromě sólové kariéry stále pokračuje v té muzikálové. "Už se nemůžu dočkat Fantoma opery, bylo to zas několik měsíců bez představení a diváků, stýskalo se mi," svěřila Natálka, která zpívá roli baletky Meg, ale zkoušela i hlavní ženskou roli Christine. ■