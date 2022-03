Kdo je odvážná moderátorka, která protiválečným protestem narušila vysílání ruské státní televize?

„Stop válce. Nevěřte propagandě, tady vám lžou. Rusové proti válce,“ mohli si diváci přečíst na transparentu Ovsjannikovové. K zastavení invaze vyzývala i slovně, a to, dle britského The Guardianu, v nejsledovanější ruské zpravodajské relaci na Prvním kanálu.

This is incredibly brave to protest like this on Russian state TV. The consequences will be severe. pic.twitter.com/S5bfhYe390