Ouha, Ed Sheeran stanul před soudem kvůli obvinění z plagiátorství: Z téhle písně prý vykradl popěvek, tvrdí kolega

Ed Sheeran Profimedia.cz

Hudebník Sami Chokri vystupující pod jménem Sami Switch se u soudu v Londýně setkal s Edem Sheeranem (31), kterého žaluje za plagiátorství jeho písně Oh Why. Ta se prý až příliš podobá Edově největšímu hitu Shape of You, který vyšel dva roky po Samiho písni.

„Cítím se okradený někým, koho respektuji, tedy spíš jsem respektoval,“ uvedl u soudu Chokri, jak zveřejnil webový portál BBC. „Poslední roky mám jako v mlze, jediné, co jsem četl, byly emaily (od Sheeranových právníků, pozn. red.), které mě neustále ponižovaly. Jediné, co jsem požadoval, bylo vysvětlení. Kdybych ho měl, nemuseli jsme si procházet tímhle svinstvem.“ Soudní spor označil za nejhorší týdny svého života.

Hudebník Sami tvrdí že část písně s „oh I, oh I, oh I, oh I“ je až nápadně podobná refrénu z jeho písně, která vyšla dříve. V jeho prohlášení zaznělo, že si údajného plagiátorství všiml už v roce 2017. „Když jsem seděl vedle přítelkyně v autě a začala hrát píseň Shape Of You, oba jsme se na sebe šokovaně podívali, jak moc je to podobné.“

Zde si můžete pustit píseň Samiho Switche:

Sami se dokonce tehdy zeptal na Facebooku svých fanoušků, kteří mu v mnoha odpovědích dali za pravdu. V komentářích se objevilo i emoji od Sheeranova kamaráda, hudebního producenta Jamala Edwardse, k čemuž Sami dodal: „Říkal jsem si, že možná on přehrál moji píseň Edovi.“

Jamal k tomu před svou smrtí vydal prohlášení, že píseň nikomu nepřehrával. „I kdybych měl kopii písně, nesdílel bych ji s Edem,“ napsal, což Sami hned rozporoval tím, že si myslí, že by to udělal.

A tady je slavný hit Eda Sheerana:

Chokri navíc v době napsání písně Sheerana obdivoval, a tak posílal píseň Oh Why okruhu jeho přátel a spolupracovníků, tudíž u soudu tvrdí, že si je jistý, že mu ji někdo přehrál a Eda to inspirovalo.

Sheeran i jeho spoluautoři Johnny McDaid a Steve Mac popřeli, že by kopírovali píseň Oh Why a slavný zpěvák uvedl, že se všemi autory zachází spravedlivě. Sporný prvek v písni Shape of You považuje za „velmi krátký“ a zároveň celý popěvek za „zcela běžný.“

„I kdybych v té době slyšel Oh Why a odkazoval na to, podnikl bych veškeré kroky, aby to bylo čisté. Byl jsem i tak dost úzkostlivý, a dokonce jsem přiznal zásluhy i lidem, o kterých si myslím, že nebyli ničím víc než pouhým vlivem na určité prvky v psaní písní. Je to proto, že chci s ostatními skladateli zacházet spravedlivě,“ uvedl Sheeran u soudu.

Obhajoba slavného zpěváka pracuje i s tím, že Chokri si práva na píseň Oh Why registroval až v dubnu 2017, tedy tři měsíce po vydání písně Shape of You a že jeho hlavním důvodem byly právě peníze. To Chokri, který prvně podal žalobu v roce 2018, popírá: „Mým hlavním cílem bylo, dostat tam své jméno. Na peníze jsem vůbec nemyslel.“

Chokri nadále tvrdí, že Ed jeho píseň určitě slyšel a část z ní využil. Oh Why je pro něj zásadní písní, kterou napsal v době, kdy byl na dně, a nyní se cítí okradený. Soud nadále pokračuje. ■