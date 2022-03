V Ulici je scenáristé rozvedli. Krbová a Jastraban si ale znovu zahrají pár na divadle

Premiéra komedie Miluji tě, tak se měj se v divadle Metro uskuteční 23. března. Foto: Jaroslav Hauer/Divadlo Metro

Oblíbená seriálová a divadelní herečka je v jednom kole. Točí seriál Ulice, hraje své představení ve Werichově vile, ale pilně se připravuje na komedii Miluji tě, tak se měj, která se bude hrát od 23. března, kdy je premiéra v nově zrenovovaném pražském Divadle Metro, tak i na zájezdovkách.

„Moc se na to s Adrianem těšíme. A i když jsme to před lidmi na pár místech už hráli, jakousi trému máme i tak,“ svěřila se Super.cz herečka, která má na hru zatím velmi dobré reakce. „Diváci to ale hodně dobře hodnotí, z čehož máme velkou radost, a 23. máme v Metru premču, tak jsme zvědaví oba, jak to dopadne,“ uvedla Ljuba Krbová. ■