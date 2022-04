Už se nemusí bát, že ji do USA nepustí. Česká filmařka prozradila, co musela udělat kvůli zelené kartě

Eva Doležalová už má zelenou kartu. Super.cz

Od svých třinácti let žije Eva Doležalová v zahraničí. Rodačka z Brna nejdříve bodovala v cizině v roli modelky, pak si vyzkoušela herectví a filmový svět ji natolik okouzlil, že se rozhodla pro profesi režisérky. My jsme se s ní potkali během její poslední návštěvy Prahy, když zde představila svůj nový krátký snímek Serpentine s Barbarou Palvin v hlavní roli.

Doležalová jezdí do Česka většinou jednou za rok a půl. Obvykle nenavštěvuje rodné Brno, ale tráví čas s přáteli v Praze. „Maminka za mnou obvykle přijíždí z Brna do Prahy,“ řekla nám na pražské premiéře, kam svou maminku také pozvala.

V Praze v brzké době plánuje také natáčet dva celovečerní filmy. „Nemůžu se dočkat, budu natáčet s českým týmem a s americkými herci,“ říká režisérka a jedním dechem dodává: „Je to film z Česka o Češích, ale pro Američany.“

Ptali jsme se Evy, co si při návštěvě České republiky nikdy neodpustí. „Miluji svíčkovou. Většinou si na ni zajdu do nějaké dobré restaurace. Možná byste to neřekli, ale jím i knedlíky. Dám si klidně i čtyři,“ směje se bývalá modelka.

Před zmíněnou premiérou jsme se s Doležalovou v Česku naposledy potkali v létě 2020, kdy kvůli protikoronavirovým opatřením nemohla odcestovat zpět do Ameriky. Čas strávený v Praze využila k natočení krátkého filmu Raven s Bárou Podzimkovou a Stanislavem Majerem.

Že by se někdy v budoucnu kvůli formalitám opět nemohla vrátit za velkou louži, už jí teď nehrozí, konečně získala zelenou kartu, která svému držiteli umožňuje dlouhodobý nebo trvalý pobyt na území USA.

„Jsem ráda, že už mám zelenou kartu a můžu létat tam a zpět,“ říká Doležalová, která o dokument velmi usilovala. „Pracovala jsem v USA už od svých deseti let, jako malá herečka. Později přibyla filmová práce, filmové ceny, spousta článků a rozhovorů. To všechno přispělo k tomu, že jsem byla vhodnou kandidátkou a kartu rychle dostala,“ raduje se filmařka. ■