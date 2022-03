Do svých filmů kráska z Brna neobsazuje jen slavné herce, ale i zvířecí hollywoodské hvězdy

Eva Doležalová se výzev nebojí. Super.cz

„Mám radost, že veřejná premiéra snímku se konala právě v Praze. Minulý měsíc Serpentine oslovil odbornou porotu na mezinárodním Mammoth Film Festivalu v Kalifornii, odkud si odnesl cenu za nejlepší žánrový film. Věřím, že se stejným nadšením jej přijme i české publikum,“ nechala se slyšet Doležalová. „Dostat takovou cenu je pro mě velkou poctou,“ dodala.

Ve snímku se v hlavních rolích objevili Barbara Palvin, Luke Brandon Field a Soo Joo Park. Jelikož se filmem prolínal ikonický motiv hada coby symbol věčné metamorfózy, zahrál si ve filmu i slavný americký had.

„Zahrál si v Harrym Potterovi a dalších velkých hollywoodských filmech. Má za sebou velkou kariéru,“ smála se režisérka, které se potvrdilo, že režírovat děti a zvířata je vždy náročné. „Nejnáročnější na tom všem bylo korigovat hada určitým směrem. Ve filmu totiž vstoupí do těla hlavní herečky.“

Doležalová měla náročný úkol přesvědčit představitelku hlavní hrdinky Barbaru Palvin k tomu, aby se před kamerou objevila ošklivá. Maďarská supermodelka je oceňovaná za svou krásu, pracovala pro Armani Exchange, Louis Vuitton, Chanel, objevila se i na přehlídkovém mole Victoria’s Secret.

„Filmoví maskéři se na ní vyřádili. Musela vypadat staře a opotřebovaně, aby pak prošla metamorfózou,“ říká Eva Doležalová, které ve vyjednávání s Palvin pomohlo, že ona sama má za sebou kariéru v modelingu.

„Asi to bude i tím, že vím, jak s určitými lidmi mluvit. Ať už je to s hercem, nebo s modelkou. S každým člověkem komunikujete jinak. I u ní jsem věděla, jak ji dostat do určitých hereckých emocí, kde jsem ji potřebovala,“ dodává Eva Doležalová. ■