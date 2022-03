Přítelkyně bude mít co dělat, aby tohle trumfla: Honza Dědek dostal nejlepší narozeninový dárek od fanynky

Honza Dědek Foto: Teki Shine, FTV Prima

„Když mi bylo čtyřicet, pozval jsem si 7 hostů, když mi bylo 45 pozval jsem si kapelu Jelen a ta pak hrála i po natáčení, takže z toho byl pěkný narozeninový koncert,“ prozradil Super.cz. Letošní narozeniny však budou ještě významnější. Jeho pořad by měli navštívit legendární Cimrmani.

„Myslím, že dokud tam nebudou sedět, nebudu tomu věřit. Zdeňka Svěráka jsem zval do pořadu několikrát, ale pokaždé odmítal s tím, že do talkshow nechodí,“ říká moderátor.

Nemožné se podařilo až díky fanynce a pravidelné divačce. „Zařídila to jedna úžasná dáma, Eva Venzhoferová, která často chodí do publika. A jednou po natáčení se mě u baru zeptala, proč jsem si ještě nepozval pana Svěráka. Vysvětlil jsem jí, že samozřejmě pozval, ale neúspěšně. A ona mi řekla, že se zná s Cimrmany a že to zkusí zařídit. Nevím, jak to udělala, ale zařídila to,“ raduje se Honza Dědek.

Soukromou oslavu má v plánu, až bude lepší počasí. Kulatiny oslaví v rodinném kruhu se svou přítelkyní Terezou, se kterou randí rok. Vzpomene si na nějakou divočejší oslavu? „Divočejší oslavy jsou tak divoké, že si je člověk většinou ostře nepamatuje. Dřív jsem byl schopný bavit se do ranních hodin. Ale dnes po natáčení to bude střídmější. Ráno vstávám, abych byl v 8 v rádiu,“ dodává. ■