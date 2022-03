Takhle dnes vypadá hollywoodský fešák, jenž proslul rolemi policistů: Poprvé promluvil o rakovině manželky

Benjamin Bratt s manželkou Talisou Soto Profimedia.cz

Herec Benjamin Bratt (58) byl na filmovém festivalu South by Southwest v texaském Austinu za štramáka. V černé mu to seklo a nutno podotknout, že ačkoliv mu táhne na 60, je to pořád fešák. Na akci zapózoval s kolegy z minisérie DMZ, kterou uvede HBO 17. března.