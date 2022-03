Jdeme do finále, hlásí těhotná snoubenka Vaška Noida Bárty: Takhle se zakulatila před porodem

Eliška Grabcová Foto: Instagram E. Grabcové

Eliška Grabcová co nevidět přivede na svět svého druhého potomka. Tanečnice a přítelkyně Václava Noida Bárty má před sebou poslední týdny těhotenství.

„Anička už brzy přijde na svět, i když se všichni podle bříška ptají, jestli tam není kluk, tak třeba ještě bude překvapení. Moc se těšíme na nového člena rodiny,“ svěřila nyní Super.cz. „Poslední dny před porodem prožívám tak, že jsem si neustále říkala ,Je dost času, to ještě nebudu plašit s chystáním, praním a tak dále' no takže teď uklízím, chystám a peru,“ směje se tanečnice.

Na mladší sestřičku se už těší jejich prvorozená dcerka Eliška, které přezdívají Elsa. Ve střídavé péči pak mají muzikantovu nejstarší dceru Terezku, kterou má Vašek z předchozího vztahu.

S blížícím se porodem se krásná tanečnice pěkně zakulatila a pochlubila se jedním z posledních snímků těhotenského bříška, který okomentovala: „Tak jo, už jdeme do finále“. Fanoušci a známí jí popřáli hladký a bezproblémový průběh porodu.

Začátky druhého těhotenství pro Elišku nebyly jednoduché. Téměř do šestého měsíce ji trápily nevolnosti a místo přibírání její váha naopak klesala. „Zhubla snad 4 kila. Bylo jí opravdu moc špatně, chudince,“ posteskl si tehdy budoucí tatínek Vašek Noid Bárta.

Po porodu dojde i na veselku. „Svatba je naplánovaná na příští rok. Přemýšleli jsme, že bychom ji udělali i dřív, ale Eliška chce být krásná a štíhlá do šatů a chce si to užít. Bude to její první svatba," prozradil Super.cz Bárta v jednom z posledních rozhovorů. ■