Na Madonně si nevylomil zuby, ale koleno! Slavný zpěvák se převlékl za popovou ikonu, a pak spěchal na druhou operaci nohy

Olly Murs Profimedia.cz

„Doktor se mě před operací zeptal, jestli jsem v poslední době neudělal něco, co by mi zhoršilo koleno,“ znělo u příspěvku s tanečkem v podpatcích a v modelu ve stylu slavného hitu Like a Virgin od Madonny. Jen se podívejte do galerie, jak to zpěvákovi seklo, než si znovu odrovnal koleno.

Pro Ollyho to nebyla první operace kolene, pod nůž šel už podruhé.

„Jsem znechucený, že musím napsat tuto zprávu, ale bohužel jsem musel jít na další velkou operaci kolene, a i když jsem se snažil se tomu vyhnout, nebyla jiná možnost. V tuto chvíli se zotavuji v nemocnici a jsem nucen zrušit svá letní vystoupení a musím se zaměřit na rehabilitaci,“ napsal k fotce z nemocnice Murs, který své fanoušky ujistil, že peníze za vstupenky se jim vrátí a několikrát se jim za komplikace omlouval.

Zpěvák si v dalších příspěvcích dělal srandu z toho, že svou přítelkyni nalákal na funkční tělo, a přitom se o něj za jejich dva roky vztahu stále musí starat. Jeho partnerka Amelia Tank v loňském roce získala cenu v kulturistické soutěži, za což na ni byl Murs náležitě pyšný. ■