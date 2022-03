Bála se mezi lidi a nebyla si jistá, jestli jí paruka pomůže. Teď lituje, že jí to vůbec napadlo

Když jsem si kupovala první paruku, brala jsem to spíš jen jako experiment. Zajímalo mě, jak se budu cítit, a jestli to zmírní mojí nejistotu. Z počátku jsem nevěřila, že bych se mohla cítit opět přirozeně a bez obav vyjít ven. Teď jsem si jistá, že nelituji a bylo to správné rozhodnutí. Vlastně jsem do teď překvapená, jak mne paruka podpořila, cítím se dobře a sebejistěji.

Když přijdete o vlasy, nikdo vás nepřipraví na první pocity bez nich. Najednou se dotýkáte hlavy, která byla dřív plná vlasů a není v ruce nic, nebo jen chmíří. Dnes už si mohu lehce zavtipkovat, že bylo najednou vysoušení umyté hlavy pohodlné a změna je život. Ale první pocity takové určitě nebyly.

Na co vás také nikdo nepřipraví, jsou pohledy lidí kolem vás a to, jak je budete vnímat. Okolí vám říká, že se nikdo nedivá, nebo je okolí chápavé a vlasy brzy dorostou. Ano to je sice pravda, ale stejně. Než si člověk zvykne na změnu, nějakou dobu to trvá.

Chtěla jsem se cítit sebejistěji a chtěla jsem se vyhnout pohledům okolí, které se chtěli zeptat: ,,Co se vám stalo.“

Když jsem si prohlížela první stránky s parukami, které bych si koupila. Brala jsem to spíš jako experiment, co to udělá. Jak to může změnit to, jak se cítím. Z počátku jsem tomu moc nedávala, protože je to paruka, nejsou to moje pravé vlasy. Jak se budu moci cítit přirozeně?

Zpětně si říkám, že to byly zbytečné myšlenky a obavy.

FOTO: Jilly Lenau s.r.o

Když mi přišel první balíček, byla jsem docela nedočkavá, co vyndám z úhledně zabalené krabice s návody. Nemohla jsem se dočkat, až si jí vyzkouším a uvidím, jak mě to změní. Vybrala jsem si tři paruky, velmi podobné barvě mých původních vlasů, jen každá byla jinak střižená, nebo tvarovaná. Nikdy předtím, jsem si jí nekupovala a nevěděla jsem, jak mi bude sedět, jestli jsem si objednala správnou barvu a navíc, kupovala jsem ji přes internet. U toho nemáte nikdy jistotu, jestli na vás nevylítne čertík z krabičky.

Byla jsem nejistá, když jsem první vybalila z krabice. Jednak jsem se bála, abych jí neponičila a také držíte v ruce vlákno, které opravdu vypadá, jako pravé vlasy. Nasadila jsem si jí a vypadalo to dobře. Připadala jsem si, jako bych přišla od kadeřnice s novým účesem a po nové barvě. Chvíli jsem ji nosila doma a chodila se dívat do zrcadla, jak vypadám, abych se ujistila, že mi opravdu dobře sedí. Když jsem vyšla ven, zjistila jsem, že nezaznamenávám pohledy, které jsem vídala před tím. Cítila jsem se mnohem líp a sebejistěji. Teď už chodím ven naprosto bez obav a mohu s klidem říct, že to bylo správné rozhodnutí a vlastně jsem do teď překvapená, jak mne paruka podpořila, cítím se dobře a sebejistěji. Od té doby mi vlasy povyrostly a nyní už řeším i výběr vhodných příčesků. ■