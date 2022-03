Tohle je pořádně namakaný chlap: Herec z Bouráku a Marie Terezie se v novém filmu ukázal nahý

Milan Ondrík ve filmu Stínohra

Znáte ho z filmu Veterán, komedie Bourák nebo jako blízkého přítele Františka Štěpána ze série Marie Terezie. Charismatický slovenský herec Milan Ondrík jistě potěší své fanynky v novém filmu Stínohra, kde se ukáže, jak ho příroda stvořila. Tedy podle figury, kterou předvede v odhalených scénách, musel zamakat i on sám.

Ražisér Peter Bebjak ho v novém filmu opravdu nešetřil. Jeho postava záchranáře Jana, který se vydává pomstít zbytečnou smrt manželky, které nedokázal zabránit, má v thrilleru předepsané jak milostné scény, tak rvačky s nožem, boxerské zápasy, a Ondrík musel dokonce vlézt nahý do jezera.

„Bylo to trochu náročné, točilo se v zimě a já nejsem žádný lední medvěd a běžně se neotužuji. Takže jsem vždycky za kamerou drkotal zuby, pak jsem se nadechl, myslel jen na to, abych byl klidný, a jakmile záběr skončil, pokračoval jsem v drkotání zuby. Pro mě je daleko náročnější se takzvaně svléknout duševně, obnažit se vnitřně, odložit šaty, to už takový problém není,“ vzpomíná herec na natáčení v lomu Kosov nedaleko Berouna.

„Milan se koupal ve čtyřech stupních. Po každém natočeném záběru se kontrolovalo, zda se na filmový materiál nedostala nějaká nečistota. Po Milanově jedné koupačce asistenti provádějí standardní kontrolu lupou a ejhle, je tam „CHLUP!" Milan musel do vody znovu. Celý dlouhý záběr se svlékáním a rozsypáním popela se musel opakovat,“ popisoval producent Jan Bradáč.



V průběhu natáčení mu také maskérky pro různé scény vyráběly docela velké množství krvavých zranění, jak v obličeji, tak na těle. Protože děj příběhu prochází různými časovými obdobími, musel si Milan během půl roku nechat dvakrát narůst vousy a dvakrát si je kompletně oholit. ■