Eva Decastelo po dvou letech na dovolené: V plavkách vystavila figuru i nadupaný dekolt

Eva Decastelo Foto: archiv E. Decastelo

Cílem její cesty se stala Dubaj, kde byla poprvé. „Děti měly jarní prázdniny, maminka s manželem volno v práci, tak jsem je vzala do Dubaje, kde jsem ještě nikdy v životě nebyla. Teď už se vracíme, ale bylo to úžasné, po dvou letech na chvilku někam zmizet,“ svěřila se Super.cz Eva, která si dovolenou naprosto užila.

„Měla jsem seznam, co v Dubaji vidět, takže samozřejmě nesměla chybět nevyšší věž světa, The Frame a samozřejmě i Atlantis,“ prozradila herečka, která vedle výletů také svědomitě chytala bronz na pláži. A v plavkách jí to jako vždy neskutečně slušelo. No posuďte sami. ■