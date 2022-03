Na kalhotky nebyl prostor: Rita Ora se průhledného materiálu rozhodně nebojí

Rita Ora s přítelem Taikou Profimedia.cz

To by nebyla Rita, aby model přece jen neukazoval trochu víc než jen křivky jejího těla. Sametová róba z haute couture kolekce v sobě má všité pruhy průsvitné látky, a to v místech, kde by se značily kalhotky, kdyby nějaké měla. Zpěvačka si tak musela vyrazit naostro.

Oproti jiným modelům, které odhalují hodně kůže, mohla být Ora v těchto dlouhých šatech klidnější, protože bez výstřihů a rozparků nehrozilo, že někde vykoukne i to, co nemá.

Rita je s novozélandským režisérem Taikou Waititim ve vztahu už rok. On sám nedávno na svém instagramovém profilu prozradil, jak to mezi nimi vzniklo, u valentýnské série fotek páru. „První fotka je z noci, kdy jsme se prvně potkali před čtyřmi lety. Od té doby jsme byli přátelé a před rokem jsme se rozhodli ty věci trošku zkomplikovat, ale ve výsledku je to takhle jednodušší,“ uvedl.

„Nečekala jsem, že najdu v Austrálii lásku, ani jsem ji nehledala,“ uvedla před časem pro The Independent Ora, která odjela k protinožcům natáčet The Voice Australia a svůj vztah by ráda držela co nejvíc mimo světla reflektorů. ■