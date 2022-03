První slova o rozchodu se Stropnickým: Sedí ve vile s atomovým krytem a rozbíjí rodinu, mrzí Žilkovou

Veronika Žilková Michaela Feuereislová

"Dnešní absurdita. Exministr obrany, místo obrany své rodiny v době válečného napětí, sedí ve vile s atomovým krytem a svoji rodinu rozbíjí. Vtip? Ne!" napsala do postu na Instagramu Žilková. Herečce se dostalo velké podpory, a to jak ohledně rozchodu, tak formy, kterou k tomu současný velvyslanec v Izraeli zvolil.

"Vy jste už přežila tolik těžkých okamžiků. Věřím, že Vás to nezlomí," napsala Veronice jedna z fanynek, která tak připomněla i to, že herečce zemřel syn Melichar ze svazku se Stropnickým, který se narodil s vrozenou brániční kýlou. "Je to srab a vy silná ženská. Držte se," zazněla další slova podpory. "Neskutečný srab, zvlášť v této době," zopakovala se stejná slova znovu v jiném komentáři.

"Držte se, žádný chlap na světě nestojí ani za jedinou slzu, on musí zpytovat svědomí," podpořila ji další z žen. "Veru, jste silná žena! A ten pán mě totálně zklamal, a navíc v jeho věku! Myslel vůbec?" položila řečnickou otázku jiná.

Celá řada příznivkyň herečky se pozastavuje také nad formou rozchodu. "Udělat toto, v této době, a ještě e-mailem. Co na to říct. Držte se, ono Vám stejně nic jiného nezbývá," míní. "Domnívala jsem se, že je pan diplomat větší formát. Rozejít se přes email?!" rozčiluje se další. "Veroniko, nezaslouží si Vás. Slaboši nevydrží vedle silné ženy," utěšují herečku. ■