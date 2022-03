Víte, jak tráví volný čas hvězda Slunečné a ZOO? Se svými seriálovými postavami má hodně společného

Lucie Polišenská Super.cz

„Je to tak, ještě chodím ráda se psem do lesa, to mě vždycky nakopne. Jsem zvyklá pořád něco dělat, ale taky si občas lehnu k televizi. Zima byla taková smutnější, ale těším se, jak bude jaro a zase se budu hrabat v hlíně,“ svěřila Super.cz herečka, která byla hostem talk show 7 pádů Honzy Dědka.

Na to, aby si vyráběla třeba i domácí kosmetiku z bylinek, se zatím ještě necítí. „Nejsem zas taková bio žena, že bych něco sbírala a dělala si z toho krémy, tam ještě nejsem. Zavařuju, dělám kompoty, přesnídávky,“ vysvětluje.

K životu „na samotě u lesa“ má blízko už od dětství. Narodila se v Šumperku a většinu svých zahradnických dovedností převzala od rodiny. „Jsem naučená od svých babiček, že se musí využít všechno, co je. Když mám třeba hodně rajčat, tak si udělám lečo, které si zavařím a v únoru přijdu a mám z těch super letních rajčat a paprik skvělé lečo. Chodím sbírat bez a zbláznila se mi doma meduňka, tak dělám sirupy. Spoustu toho pak rozdám kamarádům,“ dodává herečka. ■