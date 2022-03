Noidova ex opět před objektivem: Z téhle krásky půjde tatínkům na třídních schůzkách hlava kolem

Gabriela Dvořáková Super.cz

„Už jsem byla na pohovoru u nás ve škole u pana ředitele, bavili jsme se o tom, jakou bych třídu učila a tak podobně,“ svěřila se Super.cz modelka, jež by se ráda vrátila za katedru školy, kam chodí její děti.

„Ráda bych byla ve škole, kam chodí dcera. Ušetřila bych si tím i čas. Tím, že tady nemám rodinu, tak je to těžší s hlídáním, a musíme to s manželem kombinovat, a škola, kam chodí moje děti by byla jasná volba,“ prozradila Gabriela, která však učit třídu, ve které by byla dcerka Terezka, kterou má se zpěvákem Václavem Noidem Bártou, nechce.

„To je věc, kterou bych nechtěla, ne z důvodu, že by to měla jednoduché, jsem na ni víc přísnější než na děti, které učím, víc na ni šlapu,“ dodala s úsměvem modelka, kterou jsme potkali na focení kolekce návrhářky Martiny Pipkové Loudové.

„Nedostávám se k tomu často. Ale když má Martina přehlídku a focení, tak jsem s ní. Na focení se dnes připravuji tak, že musím navařit, připravit věci, zařídit někoho, kdo mi pohlídá děti, mám kolem toho hrozný kolotoč a pocit, že nestíhám,“ dodala kráska. ■