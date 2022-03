Půlka hlavy skoro vyholená, druhá stříbrná: O tomhle účesu Halle Berry se zase bude mluvit

Halle Berry Profimedia.cz

Jednu půlku hlavy nechala úplně nakrátko, zatímco tu delší odbarvila do stříbrna. K tomu vynesla elegantní sametový kostýmek značky Dolce & Gabbana s bílým korzetem, který podtrhl její ženskost.

Herečka přebrala cenu SeeHer Award, jež se uděluje ženám, které bojují za rovnost pohlaví a vybírají si role, které boří stereotypy. Mezi ty se oscarová herečka rozhodně řadí nejen díky jedné z posledních rolí zápasnice MMA ve filmu Modřiny.

Halle na akci doprovodil partner Van Hunt, se kterým to dala dohromady v roce 2020. Není to poprvé, co Berry vzbudila rozruch účesem. Na loňských Oscarech předvedla asymetrické mikádo, kterému se dostalo mnoho hejtů.

Fanouškům se velmi ulevilo, když později přiznala, že šlo o paruku. Hereččiny dlouhé vlasy totiž milují a nechtělo se jim věřit, že by lokny vyměnila za „takovou hrůzu“, jak účes označovali. Uvidíme, jakých reakcí se Halle dočká tentokrát. ■