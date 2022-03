O větší prsa si dívky ze soutěže krásy řeknou až později: Takhle bojovaly o postup do finále v bikinách

Krásky bojovaly o finále Miss Czech Republic. Super.cz

Právě z dívek, které zaujaly v challengi The Best in Swimsuit, vždy vzešly i vítězky soutěže, aktuální vítězka Karolína Kopíncová byla druhá. "Ale nebylo to jen z této challenge, všechny naše vítězky nějakou vyhrály, například Karolína nejlepší řečnici. Dívky musí být osobnosti a mít i jiné schopnosti, než je krásná postava," míní Táňa, která měla tentokrát velký problém vybrat jen tři dívky, a nakonec na pomyslné bedně stanuly čtyři.

Makarenko sice vzhled dívek chválí, nicméně každý rok se část jejích vítězek rozhodne pro plastické operace a další úpravy zevnějšku a na světové soutěže už odjíždějí vylepšené. "Není to o tom, že to chci já, za mě jsou krásné takové, jaké jsou, ale některá děvčata si ty úpravy přejí a samy za mnou přijdou, že by se jim líbilo třeba upravit velikost poprsí," vysvětlila. "Tím, že jsou hodně hubené, tak ta prsa moc nemají, a pro návrháře jsou důležité souměrné ženské postavy," upřesnila ještě.

Jak plavková challenge probíhala a další podrobnosti rozhovoru s Makarenko, která se aktuálně raduje z vítězství Natálie Kočendové ve světové soutěži krásy, můžete zhlédnout v našem videu. ■