Jeden výstřih hlubší než druhý: Lady Gaga stihla vynést hned dva outfity za večer a stálo to za to

Lady Gaga zvládla dvě slavnostní akce během jednoho večera. Foto: Super.cz/Profimedia

Critics' Choice Awards se udílely v hotelu Plaza v Los Angeles a v hotelu Savoy v Londýně. V britské metropoli se pak samozřejmě rozdaly i ceny BAFTA, a sice v Royal Albert Hall.

Zpěvačka byla v obou případech nominována v kategorii herečka v hlavní roli za ztvárnění Patrizie Reggiani v Klanu Gucci.

Do hotelu Savoy vynesla na míru ušitou róbu značky Gucci, ve které nechala odvážně vyniknout své poprsí. Po promenádě na červeném koberci se pak převlékla do šatů od Ralpha Laurena s neméně odvážným výstřihem a vyrazila do Royal Albert Hall.

Nominace Lady Gaga sice neproměnila, ale rozhodně byla středem pozornosti. Jak jí to na obou akcích seklo, se můžete pokochat v galerii. ■