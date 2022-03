Čím větší bříško, tím titěrnější oblečení! Rihanna si v těhotenství užívá riskantní modely mnohem více

Rihanna Profimedia.cz

Rihannu zachytili paparazzi v Santa Monice, kam vyrazila na večeři. Na sobě měla zpěvačka a úspěšná podnikatelka vysoké kožené kozačky, opravdu krátkou minisukni a stříbrnou podprsenku. Přes tu měla přehozenou bundu, ale ta byla rozepnutá, takže dala krásně na odiv své rostoucí těhotenské bříško.

„V tuhle chvíli mě baví prosazovat to, co je sexy. Když ženy otěhotní, má společnost tendence vyvolávat v nich pocit, že se mají schovávat a skrývat svou sexy stránku. Říkají, že teď sexy nejste, ale že zase budete, ale na tyhle kecy já jim se*u,“ rozohnila se pro Refinery29 zpěvačka a dodala: „Zkouším teď nosit i věci, na které jsem skoro neměla sebedůvěru ani před těhotenstvím. Čím tenčí, menší a víc prostříhané, tím lépe pro mě.“

Těhotenství pro ni není procházka růžovým sadem, ale nestěžuje si. „Cítím se krásná, ale to přichází zevnitř. Člověk to ví, že všechny tělesné změny se dějí proto, že v sobě vytváříte život, to je život. I když čtu všechny ty aplikace a zjišťuji si, co moje tělo právě dělá, jak dítě roste tento týden, děsí mě to. Jakože jsem si jista, že Bůh nedělá chyby a všechno se děje z nějakého důvodu. Užívám si to a vážím si toho. Všeho. Je to zajímavá cesta.“

A co Rihanně v těhotenství dělá radost? „Rtěnka, a to s naprostou jistotou. Bylo to tak pro mě vždy, ale teď to cítím ještě víc. Může změnit váš look, vytvořit ho a zlepšit váš pocit. Víte co, protože mnoho dní se cítím opravdu unavená a teď obzvlášť. Dostane vás to z postele, když si nanesete rtěnku, lusknete prsty a jdete na to,“ dodala v rozhovoru. ■