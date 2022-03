Takhle to sluší Andree Kalivodové před objektivem: Operní pěvkyně se jako modelky hladem nemučí

Andrea Kalivodová Super.cz

Operní pěvkyně Andrea Kalivodová (44) si čas od času odskočí od své profese. Za sebou má zkušenosti s módní přehlídkou, ale i s profesionálním focením. Do toho se pustila i tentokrát. A jak sama prozradila, přísné diety a hubnutí nejsou pro ni.

„Já teď neustále jím, protože se bojím, aby mi fungovala imunita. Otužuji se, hodně jím a spím. Nechci dostat virózu, žádný covid a chřipky. Ráda bych teď dělala práci, kterou jsem nějakou dobu nemohla,“ svěřila se Super.cz Andrea, která se i tak stále snaží udržovat ve formě.

„Snažím se i hýbat, pořád na to není tolik času. Chtěla bych chodit pravidelně cvičit, procházky mám stále, to je bezvadné, ráda bych s jarem přidala i běhání a občas fitko, a to budu úplně nejspokojenější,“ prozradila nám operní pěvkyně, kterou jsme potkali na focení nové kolekce návrhářky Martiny Pipkové Loudové.

Pro tu už šla Andrea také módní přehlídku. Své povolání ale nezanedbává. „Určitě nejsem víc modelka než zpěvačka. Teď jsem měla krásné vyprodané koncerty, teď je práce hodně a vážím si toho. Hlavně, že lidi chodí a jsou nadšení a jsou plná divadla a sály,“ prozradila nám Andrea, která svým hlasem také pomáhá. „Jsem velice ráda, že mohu zase pracovat, zpívat a tvořit. Dělám koncerty pro Ukrajinu a na její pomoc, jsem ráda, že mohu dělat i něco pro dobrou věc,“ dodala pěvkyně, která i s kolegyněmi během focení vyjádřila solidaritu s Ukrajinou a fotila se v barvách ukrajinské vlajky. ■