Monika Absolonová dosud Tvář odmítala, a věděla proč: Dostihla ji nejhorší noční můra

Monika Absolonová Super.cz

V minulém kole jsme ji viděli jako zpěváka Miro Žbirku (✝69). "Bylo to těžké, protože Meky je a bude legendou, strašně jsem si ho vážila. Hrozně jsem se bála, abych ho nezačala karikovat. Mám velice výraznou mimiku a jsem pyšná, že jsem dokázala udržet obličej v klidu," řekla Super.cz. Stejně tak se při první proměně ve zpěvačku Adele učila její specifické pohyby rukou. Domnívá se ovšem, že zatím nejlépe dopadla její Helena Vondráčková, kterou ve Tváři uvidíme dnes.

Předtočeno je už samozřejmě více dílů, takže nás zajímalo, co pro ni bylo zatím nejtěžší.

"Samozřejmě kombinace tance a angličtiny. To je pro mě peklo," svěřila. V jednom z budoucích kostýmů ji uvidíme i hodně odhalenou, což také není její šálek kávy, i když v poslední době hodně zhubla. "Není mi dvacet, stydím se chodit i v plavkách, a je jedno, jestli jsem zhubla, nebo přibrala," prožila si noční můru Monika.

"Obecně je pro mě těžké učení textů, tak jsem zvědavá, co se stane po skončení Tváře. Mám tady pak v divadle zkoušet představení Lovci bobrů, tak mi to třeba nastartovalo mozek a půjde mi to samo. Ale bojím se, že mi to stejně práci dá. Důvod, proč jsem celou dobu Tvář odmítala, a čeho jsem se bála, jsem si teď jenom potvrdila," uzavřela Absolonová. ■