S manželem prožili tragédii. Hvězda Ulice Ljuba Krbová se ale přesto umí radovat ze života

Smutná událost v životě ji nezlomila. Foto: Face To Face

Letos uplyne čtrnáct let od doby, kdy jejímu manželovi Ondřeji Neffovi zavraždil jeho zeť Ondřej Neff Novák dceru Irenu. Dokonce sám vyzýval k tomu, aby ji lidi pomohli hledat, přičemž šlo o úkladný, plánovaný a velmi chladnokrevný odporný čin. Ani po letech nelze zapomenout na hrůzy, které rodina prožila. Čas bolest pouze zmírní, rána v srdci ale zůstane na věky.

„Ono se s tím nejde vypořádat. To jsou věci, se kterými se člověk nikdy nesmíří, takže to je jedna z věcí, kde před Ondřejem smekám klobouk, protože on se po celou tu dobu choval neuvěřitelně statečně. Samozřejmě, že celou tu rodinu to poznamenalo,“ prozradila v talk show Face To Face René Kekelyho herečka Ljuba Krbová.

Vysekla poklonu svému životnímu partnerovi, novináři Ondřeji Neffovi za to, jak se jako otec dokázal vůbec vypořádat s něčím tak děsivým, jako je smrt vlastního dítěte, a ještě k tomu násilná.

„My jsme rádi, že máme vnučku Dominiku, které v době, kdy se to stalo, byly dva roky. Je opečovávána svým strýcem (bratr Ireny Neffové - pozn. red.) Davidem a jeho ženou Tao. Jako malá u nás trávila strašně moc času, protože jsme vesničani, tak to pro ni bylo fajn. Dneska je to mladá slečna a ta vesnice už pro ni není tak atraktivní… Ale třeba Ondřej je strašně rád, že má pocit, že jí může pořád něco dát. Třeba cosi ze svých znalostí a zkušeností,“ prozradila herečka.

Přestože vrah dcery jejího manžela už byl propuštěn na svobodu, snaží se rodina situaci vytěsnit a doufá, že se s ním už nikdy nepotká. Paradoxem však je, že přestože jim tak strašně ublížil, nelitují, že už nemohl být odsouzen k trestu smrti.

„Když jsem teď točila kriminálku a měli jsme tam odborné poradce z řad kriminalistů, tak jsem se jich na to ptala taky, zda by byli pro trest smrti. A oni, přestože mají letité zkušenosti s těmito věcmi, tak řekli jednoznačně: Ne! To by totiž bylo příliš jednoduché,“ podotkla Ljuba.

Sama se ale snaží, stejně jako její muž, dívat se do budoucna pozitivně. Proto se raduje z maličkostí, a kromě práce, kterou miluje, cestování nebo bojového umění, se těší díky své jediné dceři Anne Marii i z role babičky čtyřletého vnuka Eliáše. ■