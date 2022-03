Tato krásná brunetka ho oslnila: Nicolas Cage vyvedl o 30 let mladší pátou manželku

Nicolas Cage s manželkou Riko Profimedia.cz

Na premiéře filmu The Unbearable Weight of Massive Talent nechyběla jeho největší hvězda, herec Nicolas Cage (58). Na filmový festival SXSW v texaském Austinu, kde uvedení snímku proběhlo, jej doprovodila jeho o 30 let mladší manželka Riko Shibata.