Shodil 35 kilo, ale v pandemii šla váha zase nahoru: Jak je na tom finalista SuperStar?

Martin Schreiner opět hubne. Super.cz

„V době covidu se to vyšroubovalo nahoru. Fitka byla zavřená, jídelníček mi nešlo dodržovat. Ale co, no?“ pokrčil rameny Martin, kterému musejí v divadle upravovat kostýmy. „Teď jsme hráli muzikál Trhák, a tak to musely holky v kostymérně trošku povolit,“ smál se Schreiner.

Zpěvákovi se už ale daří na fyzičce pracovat a vidí výsledky. „Už se zase cítím lépe. Mám krabičkový způsob stravování. Chodím do fitka s trenérem,“ dodal.

Martin je rád, že se může opět naplno věnovat hudbě. A to nejen na divadelních prknech. „Nejvíc se teď věnuji zkoušení dvou představení Branický zázrak a Ostrov pokladů. Ale snažíme se s klukama z kapely pracovat i na desce,“ svěřil se se svými plány Martin Schreiner. ■