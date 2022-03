S touto figurou vyhrála světovou soutěž krásy! V bikinách vypadá Natálie Kočendová senzačně

Natálie Kočendová Foto: Archiv N. Kočendové

Natálie Kočendová se stala v pátek nejkrásnější modelkou světa a získala titul Top Model of the World. Druhá nejkrásnější Češka ze soutěže Miss Czech Republic poprvé po soutěži promluvila. Stále se z úspěchu nemůže vzpamatovat.

"Stále jsem v šoku a nemohu tomu uvěřit. Plním si sen za snem a včerejší vítězný den byl úžasný. Bylo to opravdu velmi náročných 20 dní, jak fyzicky, tak hlavně psychicky, ale stálo to za to," řekla Super.cz Kočendová.

"Bez podpory mé rodiny, přítele, kamarádů, mé organizace Miss Czech Republic a v neposlední řadě fanoušků bych to nezvládla. Ta podpora pro mě byla opravdu důležitá. Když jsem se cítila nejhůř, tak mi pomohlo číst si podporující a motivující zprávy. Bojovala jsem za naši krásnou Českou republiku a vyhrála jsem. Musíme to společně oslavit," dodala krásná Natálie, která zatím neví, co ji v rámci povinností čeká.

Dnes měla celý den focení a natáčení, po kterém odlétá zpět do České republiky. "Organizátoři jsou z Německa, takže se budou mé další povinnosti coby vítězky řešit tam," dodala Kočendová, která kromě celkového vítězství získala také tituly Miss Sunrise a Miss Best Dresser.

"Moc děkuju Taťáně Makarenko (32), která mě na soutěž komplet připravila a vybrala veškeré outfity. Ten titul bych chtěla věnovat jí," uzavřela Kočendová. ■