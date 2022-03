Trpěla anorexií a vážila děsivých 35 kilo, lékaři ji varovali před neplodností. Dnes má žena 9 dětí

Leah Williams v době, kdy trpěla anorexií. Profimedia.cz

Porucha příjmu potravy se u ní nerozvinula jako u mnoha jiných dívek kvůli vzhledu, ale po odstranění osmiček, zubů moudrosti. „Nemohla jsem jíst a dostala jsem se do začarovaného kruhu. Spadla jsem do toho a bylo velmi těžké najít cestu zpět,“ vzpomíná dnes čtyřicetiletá Leah Williams na dobu, kdy jí bylo 19 let.